Камеры на границе с Россией зафиксировали передачу денег от гражданина РФ украинцу, сообщает Госпогранслужба.

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Вчера, 12 января, камера зафиксировала автомобиль, двигавшийся в сторону границы. Водитель вышел к забору, через несколько минут со стороны России к нему подбежал человек в одежде со светоотражающими полосами и передал через границу сверток.

43-летний гражданин Украины был задержан пограничниками в 100 метрах от границы. Во время осмотра салона его автомобиля под обшивкой днища был найден сверток, в котором находились 400 000 рублей (около 150 000 грн).

Задержанный сообщил, что получил деньги от гражданина РФ для обмена их на территории Украины.

По факту правонарушения составлены административные материалы. Деньги переданы сотрудникам таможни.

10 декабря 2020 года на границе с Венгрией был задержан венгерский дипломат с багажником сигарет.

Денис Юдин

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