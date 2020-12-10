На границе задержали венгерского дипломата с багажником сигарет – Госпогранслужба
10.12.2020, 19:58
Фото - ГПСУ
На украинско-венгерской границе пограничники задержали венгерского дипломата, который вез из Украины партию сигарет без акциза. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Микроавтобус SEAT, на котором гражданин Венгрии ехал из Украины, остановили в пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской области.
Иностранец предъявил пограничникам неаккредитованный в Украине дипломатический паспорт.
Осмотр его автомобиля, говорят в ГПСУ, происходил в присутствии представителей консульства Венгрии. В багажнике, по данным пограничников, были обнаружены сигареты без акциза с отметкой "For duty free only".
Количество и стоимость товара устанавливается.
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