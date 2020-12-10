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На границе задержали венгерского дипломата с багажником сигарет – Госпогранслужба

10.12.2020, 19:58
На границе задержали венгерского дипломата с багажником сигарет – Госпогранслужба - Фото
Фото - ГПСУ

На украинско-венгерской границе пограничники задержали венгерского дипломата, который вез из Украины партию сигарет без акциза. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Микроавтобус SEAT, на котором гражданин Венгрии ехал из Украины, остановили в пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской области.

Иностранец предъявил пограничникам неаккредитованный в Украине дипломатический паспорт.

Осмотр его автомобиля, говорят в ГПСУ, происходил в присутствии представителей консульства Венгрии. В багажнике, по данным пограничников, были обнаружены сигареты без акциза с отметкой "For duty free only".

Количество и стоимость товара устанавливается.

  • 24 ноября в Украине за незаконную агитацию на местных выборах отказали во въезде уполномоченному Венгрии по вопросам сотрудничества с Закарпатской областью Иштвану Греже.
  • 30 ноября СБУ провела обыски в одном из венгерских благотворительных фондов в Закарпатье, проверяя информацию "о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".
  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто записал видео с критикой действий СБУ и пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса.
  • Сийярто попросил направить миссию ОБСЕ в Закарпатье, а потом заявил, что членам ОБСЕ запретили общаться с представителями венгерского меньшинства.
Вадим Ребрина
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