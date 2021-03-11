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В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник российского производства: фото

11.03.2021, 18:56
В Донецкой области обнаружен разведывательный беспилотник российского производства: фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Во время инженерной разведки в зоне проведения операции объединенных сил на территории Донецкой области военные обнаружили беспилотный летательный аппарат, который использовался представителями незаконных вооруженных формирований РФ для сбора информации о Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, на поврежденной аккумуляторной батарее беспилотника находится голографическая наклейка с надписью "ФСБ РФ 704".

По предварительным данным, обнаруженный аппарат изготовлен российским производителем ZALA AERO.

В прокуратуре отмечают, что изъятые предметы в качестве вещественного доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны.

Читайте также: Донбасс. Украина направит в Гаагу материалы о стрельбе оккупантов по гражданским объектам

Наталия Медведева
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Донбасс беспилотник
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