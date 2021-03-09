Донбасс. Украина направит в Гаагу материалы о стрельбе оккупантов по гражданским объектам

Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов подписал информационное сообщение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге о нарушениях российскими оккупантами международного гуманитарного права – обстрелах гражданских объектов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, в сообщение включены данные о 34 неизбирательных обстрелах, в результате которых были повреждены водопроводы, гидротехнические сооружения, производственные здания.

Из-за обстрелов были нарушения в водо- и электроснабжении Золотого, Горского, Новотошковского, Волчеяровки, Лоскутовки, Подлесного, Тошковки, Светличного, пишут в ОГП. В этих населенных пунктах проживают 40 000 человек.

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По словам Мамедова, собранные данные доказывают систематичность преступлений оккупантов против мирных жителей и гражданских объектов в Луганской области.

В ОГП отмечают, что только за прошлый год зафиксировано 655 обстрелов Луганской области с временно оккупированной территории. В результате обстрелов повреждено 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранено трех мирных жителей, одного убито.

11 декабря 2020-го сообщалось, что Офис прокурора МУС завершил предварительное изучение событий, связанных с международным вооруженным конфликтом в Украине. В Гааге пришли к выводу, что в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления.

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Марк Сировой

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