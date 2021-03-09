UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Донбасс. Украина направит в Гаагу материалы о стрельбе оккупантов по гражданским объектам

09.03.2021, 14:22
Донбасс. Украина направит в Гаагу материалы о стрельбе оккупантов по гражданским объектам - Фото
Гюндуз Мамедов (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов подписал информационное сообщение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге о нарушениях российскими оккупантами международного гуманитарного права – обстрелах гражданских объектов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в сообщение включены данные о 34 неизбирательных обстрелах, в результате которых были повреждены водопроводы, гидротехнические сооружения, производственные здания.

Из-за обстрелов были нарушения в водо- и электроснабжении Золотого, Горского, Новотошковского, Волчеяровки, Лоскутовки, Подлесного, Тошковки, Светличного, пишут в ОГП. В этих населенных пунктах проживают 40 000 человек.

Читайте также: В Гааге опубликовали отчет о ситуации в Украине: Революция достоинства, Крым, Донбасс

По словам Мамедова, собранные данные доказывают систематичность преступлений оккупантов против мирных жителей и гражданских объектов в Луганской области.

В ОГП отмечают, что только за прошлый год зафиксировано 655 обстрелов Луганской области с временно оккупированной территории. В результате обстрелов повреждено 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранено трех мирных жителей, одного убито.

  • 11 декабря 2020-го сообщалось, что Офис прокурора МУС завершил предварительное изучение событий, связанных с международным вооруженным конфликтом в Украине. В Гааге пришли к выводу, что в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления.

Читайте также: У Зеленского полагают, что бойцов АТО-ООС в Гааге судить не будут: объяснили, почему

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс обстрел гаага международный уголовный суд гражданские Офис генпрокурора Гюндуз Мамедов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 