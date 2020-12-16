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Преступления на Донбассе. В Гааге вопросов к бойцам АТО-ООС не будет, считают у Зеленского

16.12.2020, 09:56
Преступления на Донбассе. В Гааге вопросов к бойцам АТО-ООС не будет, считают у Зеленского - Фото
Антон Кориневич (Фото: пресс-служба президента)

Международный уголовный суд в Гааге, который в декабре 2020-го завершил предварительный анализ оккупации Крыма и войны на Донбассе (см. документ), не станет инкриминировать какие-либо дела против сил АТО/ООС, потому что Украина уже сама расследовала преступления своих военнослужащих. Так считает представитель президента в Крыму Антон Кориневич, пишет РБК-Украина.

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Он привел в пример дело некоторых бойцов спецроты МВД "Торнадо", которых осудили за преступления на востоке.

"Я не думаю, что МУС будет какие-то дела касательно украинской стороны инкриминировать... <...> Я думаю, что это будут дела о вопиющих нарушениях со стороны РФ и сепаратистов. Почему? Потому что этих людей украинское правосудие не может достать", – пояснил представитель президента в Крыму.

Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов также заявил, что преступления оккупантов и их пособников "носят системный и масштабный характер", в отличие от частных случаев преступлений украинских военных.

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Не видит оснований для тревоги со стороны украинских властей и предшественник Кориневича на этой должности Борис Бабин. Между тем, юрист обратил внимание на "существенные пробелы" в законодательстве Украины, которые могут привести к проблемам в международных судах.

Помимо ратификации Римского статута, нужно срочно вносить правки в Уголовный кодекс, говорит он: прописать ответственность за военную агрессию и преступления против человечности, а также урегулировать правила обращения с военнопленными.

"Вопрос в том, совершали ли украинские комбатанты, силовики, представители ВСУ, должностные лица те преступления, которые описаны в Римском статуте. Это будет решать не Басманный суд Москвы, а Гаагский суд, и я как юрист-международник на 98% спокоен по этому поводу, потому что не усматриваю состава преступлений в их (украинцев, – ред.) действиях", – подчеркнул Бабин.

Докладчица о ситуации в Украине:

Прокурор МУС Фату Бенсуда (Фото: International Criminal Court)
  • 16 января 2017-го Украина подала в Суд ООН иск против РФ: добивается признания того, что РФ в рамках гибридной войны нарушила две конвенции – по борьбе с финансированием терроризма (касается Донбасса) и ликвидации расовой дискриминациии (Крым). В ноябре 2019-го суд признал свою юрисдикцию в деле – и перешел к рассмотрению его по существу.
  • 7 апреля 2017-го восьмерым экс-бойцам "Торнадо" дали от 5 до 11 лет, позднее троих освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.
  • 14 декабря 2020-го МУС опубликовал отчет о ситуации в Украине: там пришли к выводу, что в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления.
Евгений Пилипенко
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