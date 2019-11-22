Дело против экс-торнадовцев. Апелляционный суд огласил решение

Рота спецназначения Торнадо ранее входила в структуру МВД. В июне 2015 года 8 бойцов Торнадо, в том числе командир Руслан Онищенко, были задержаны по обвинению в незаконном лишении свободы, похищении и пытках людей. В июле того года глава МВД

расформировал роту.