Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело против экс-торнадовцев. Апелляционный суд огласил решение

Дело против экс-торнадовцев. Апелляционный суд огласил решение - Фото
Суд по делу Торнадо (Фото: скриншот видео ТСН)
22.11.2019, 19:22

Приговор суда низшей инстанции оставлен в силе

Киевский апелляционный суд принял решение по апелляционным жалобам 12 экс-бойцов расформированной спецроты Торнадо. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба суда.

Суд рассмотрел жалобы Руслана Онищенко, Максима Глебова, Бориса Гульчука, Андрея Демчука, Романа Иваша, Никиты Куста, Никиты Свиридовского, Юрия Шевченко, Даниила Ляшука, Николая Цукура, Ильи Холода и Анатолия Пламадялы. Все они оставлены без изменений. Таким образом судейская коллегия согласилась с приговором суда низшей инстанции.

Полный текст решения объявят 2 декабря.

  • 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева огласил приговор 12 экс-торнадовцам. Восьмерых, обвиняемых в насилии и пытках, приговорили к лишению свободы от 5 до 11 лет. Впоследствии троих освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Еще четверо экс-бойцов получили условные сроки.
  • Рота спецназначения Торнадо ранее входила в структуру МВД. В июне 2015 года 8 бойцов Торнадо, в том числе командир Руслан Онищенко, были задержаны по обвинению в незаконном лишении свободы, похищении и пытках людей. В июле того года глава МВД Арсен Аваков расформировал роту.

Смотрите видео: В Лукьяновском СИЗО экс-бойцы Торнадо устроили бунт

Напишите нам
торнадо приговор апелляция суд спецрота мвд
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 