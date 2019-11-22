Дело против экс-торнадовцев. Апелляционный суд огласил решение

Киевский апелляционный суд принял решение по апелляционным жалобам 12 экс-бойцов расформированной спецроты Торнадо. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба суда.
Суд рассмотрел жалобы Руслана Онищенко, Максима Глебова, Бориса Гульчука, Андрея Демчука, Романа Иваша, Никиты Куста, Никиты Свиридовского, Юрия Шевченко, Даниила Ляшука, Николая Цукура, Ильи Холода и Анатолия Пламадялы. Все они оставлены без изменений. Таким образом судейская коллегия согласилась с приговором суда низшей инстанции.
Полный текст решения объявят 2 декабря.
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