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У Зеленского намерены ратифицировать Римский статут

У Зеленского намерены ратифицировать Римский статут - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 17:45

Замглавы ОП Руслан Рябошапка провел совещание по правовым основам реинтеграции оккупированных территорий

Замглавы ОП и кандидат на пост генпрокурора Руслан Рябошапка заявил о возможной ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом он написал в Facebook.

"Один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", сообщил Рябошапка.

Сегодня он провел совещание, на котором обсуждалась разработка правовых основ возвращения оккупированной части Донецкой и Луганской областей и Крыма. По итогам совещания Рябошапка сообщил, что будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права.

Римский статут Международного Уголовного Суда — международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года. Украина подписала договор, но не ратифицировала. Ратификация Римского статута позволяет стране участвовать в избрании судей, прокуроров, формировать политику, принимать бюджет, принимать решения по управлению МУС, а также дает право передавать ситуацию на рассмотрение Международного уголовного суда.

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