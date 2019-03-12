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12.03.2019, 19:42

Военные преступления в Донбассе: представление в суд Гааги готово

Военные преступления в Донбассе: представление в суд Гааги готово - Фото
Фото: flickr МИД Литвы

Информацию о преступлениях в Донбассе обобщили и обосновали

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Харьковская правозащитная группа и ОО Мирный берег подготовили представление в Международный уголовный суд в Гааге по поводу насильственных преступлений, совершенных во время войны в Донбассе. Представлен соответствующий доклад, сообщается на сайте правозащитной группы.

Отмечается, что в обновленной и уточненной версии представления в Международный уголовный суд обобщена информация о преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта в Донбассе, и обоснована возможность квалификации этих деяний как преступлений против человечности или военных преступлений по статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда.

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В представлении указаны такие преступления: убийства (внесудебные казни, пытки, приведшие к смерти, убийства гражданских лиц в ходе нападений - из стрелкового оружия, на блокпостах и ​​т.п.); нападения на незащищенные гражданские объекты, не являющиеся военными целями; смерть и увечья мирных жителей в результате атак на гражданские объекты; применение методов ведения войны, которые являются неизбирательными по своей сути (обстрелы, взрывы, мины, растяжки и другие); заключение или другое жестокое лишение физической свободы; посягательство на человеческое достоинство.

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Теги: Донбасс, гаага, международный уголовный суд, военные преступления
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