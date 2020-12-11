Суд в Гааге закончил изучение ситуации на Донбассе и в Крыму. Следующий шаг – следствие

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Офис прокурора Международного уголовного суда завершил предварительное изучение событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщила прокурор МУС Фату Бенсуда во время встречи с замгенпрокурора Гюндузом Мамедовым в Гааге, передает Офис генпрокурора.

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Теперь судебная палата Офиса прокурора МУС должна принять решение об открытии полноценного расследования военных преступлений и преступлений против человечности. Речь идет об убийствах, похищениях, пытках, преследовании украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации Крыма.

Как отмечается, нарушения норм международного гуманитарного и уголовного права в Крыму и на Донбассе в МУС анализируют с 2015 года.

"Завершение предварительного изучения ситуации является важным шагом и гарантией правосудия, в том числе над высшим политическим и военным руководством страны-оккупанта", – отметил Мамедов.

ДОПОЛНЕНО В 22:55

На сайте МУС опубликовали заявление прокурора Бенсуда. В нем говорится, что канцелярия прокурора МУС в Гааге пришла к выводу, что есть основания считать, что множество деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине – военные преступления и преступления против человечности, находящиеся в пределах юрисдикции МУС.

"Эти выводы... включают три большие группы виктимизации: (i) преступления, совершенные в контексте военных действий; (ii) преступления, совершенные во время задержаний, и (iii) преступления, совершенные в Крыму. ... моя канцелярия пришла к выводу, что эти преступления... были достаточно серьезными, как с количественной, так и с качественной точки зрения, чтобы требовать расследования моей канцелярией", – заявила прокурор.

7 декабря Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию, в которой осудила действия России в Крыму и назвала оккупацию полуострова незаконной.

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Наталия Медведева

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