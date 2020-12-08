Что и сколько военного Россия завезет в оккупированный Крым к 2025 году: инфографика МИД
С 2014 года, когда Россия захватила украинский Крым, она почти втрое увеличила на полуострове военный контингент, впятеро – боевой авиапарк, более чем в 10 раз нарастила артиллерийские системы и переместила туда около 200 танков. Это видно из инфографики от МИД Украины, приуроченной к голосованию на Генассамблее ООН обновленной резолюции против милитаризации Крыма.
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По данным внешнеполитического ведомства, в следующие пять лет государство-оккупант собирается усилить боевую группировку на полуострове до таких показателей:
Личный состав – 43 000 солдат;
Боевых кораблей/катеров – 76 единиц;
Ударных подлодок – 8;
Бронемашин – 800;
Самолетов – 150;
Вертолетов – 90;
Артсистем – 340;
Танков – 255.
- Вчера, 7 декабря 2020-го, на 75-й сессии ГА ООН третий год подряд приняли обновленную резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". Какие страны голосовали против нее.
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