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Что и сколько военного Россия завезет в оккупированный Крым к 2025 году: инфографика МИД

08.12.2020, 11:13
Что и сколько военного Россия завезет в оккупированный Крым к 2025 году: инфографика МИД - Фото
Президент РФ Путин в оккупированном его страной Крыму (фото - ЕРА)

С 2014 года, когда Россия захватила украинский Крым, она почти втрое увеличила на полуострове военный контингент, впятеро – боевой авиапарк, более чем в 10 раз нарастила артиллерийские системы и переместила туда около 200 танков. Это видно из инфографики от МИД Украины, приуроченной к голосованию на Генассамблее ООН обновленной резолюции против милитаризации Крыма. 

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По данным внешнеполитического ведомства, в следующие пять лет государство-оккупант собирается усилить боевую группировку на полуострове до таких показателей:

Личный состав – 43 000 солдат;
Боевых кораблей/катеров – 76 единиц;
Ударных подлодок – 8;
Бронемашин – 800;
Самолетов – 150;
Вертолетов – 90;
Артсистем – 340;
Танков – 255.

Инфографика: МИД

Инфографика: МИД
СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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Евгений Пилипенко
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