Что и сколько военного Россия завезет в оккупированный Крым к 2025 году: инфографика МИД

С 2014 года, когда Россия захватила украинский Крым, она почти втрое увеличила на полуострове военный контингент, впятеро – боевой авиапарк, более чем в 10 раз нарастила артиллерийские системы и переместила туда около 200 танков. Это видно из инфографики от МИД Украины, приуроченной к голосованию на Генассамблее ООН обновленной резолюции против милитаризации Крыма.

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По данным внешнеполитического ведомства, в следующие пять лет государство-оккупант собирается усилить боевую группировку на полуострове до таких показателей:

Личный состав – 43 000 солдат;

Боевых кораблей/катеров – 76 единиц;

Ударных подлодок – 8;

Бронемашин – 800;

Самолетов – 150;

Вертолетов – 90;

Артсистем – 340;

Танков – 255.

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

Вчера, 7 декабря 2020-го, на 75-й сессии ГА ООН третий год подряд приняли обновленную резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". Какие страны голосовали против нее.

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Евгений Пилипенко

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