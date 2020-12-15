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В Гааге опубликовали отчет о ситуации в Украине: Революция достоинства, Крым, Донбасс

15.12.2020, 00:04
В Гааге опубликовали отчет о ситуации в Украине: Революция достоинства, Крым, Донбасс - Фото
Прокурор МУС Фату Бенсуда (Фото: EPA-EFE/MARCEL BIERI)

Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге обнародовал свой отчет о ситуации в оккупированном Крыму, на Донбассе и во время Революции достоинства в Украине.

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В документе перечислены военные преступления, которые совершались на территории Украины с 21 ноября 2013 года – во время Революции достоинства, оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе, а также говорится о необходимости их расследования прокуратурой МУС.

Как отмечается, изучая ситуацию, канцелярия МУС обращалась к органам власти Украины и России с запросами о предоставлении информации. Украина отвечала, Россия – нет.

О Революции достоинства в отчете сказано: во время массовых протестов имело место насилие, в результате чего как протестующие, так и сотрудники сил безопасности получили травмы, а некоторые протестующие погибли. В период с 18 по 20 февраля 2014 года насилие резко обострилось — десятки людей были убиты и сотни получили травмы, преимущественно среди протестующих.

О Крыме. Начиная с 26 февраля 2014 года в контексте оккупации территории Крыма были совершены: умышленные убийства, пытки, посягательства на человеческое достоинство, незаконное лишение свободы, принуждение к службе в вооруженных силах неприятельской державы, заключения в тюрьму, депортация, преследование по политическим мотивам и захват имущества неприятеля, когда такой захват не диктуется настоятельно военной необходимостью.

О Донбассе. С 30 апреля 2014 года и далее в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины были совершены, по меньшей мере, следующие военные преступления: нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, нанесение ударов по охраняемым зданиям, убийства, пытки и бесчеловечное или жестокое обращение, посягательство на человеческое достоинство, изнасилования и другие формы сексуального насилия.

Офис прокурора МУС пришел к выводу, что потенциальные дела, которые могут быть возбуждены на основании расследования данной ситуации, будут приемлемыми к производству.

В отчете говорится, что критерии для возбуждения расследования соблюдены в части предметной юрисдикции, приемлемости и интересов правосудия. 

  • 11 декабря сообщалось, что Офис прокурора МУС завершил предварительное изучение событий, связанных с международным вооруженным конфликтом в Украине. В Гааге пришли к выводу, что в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления.
Наталия Медведева
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