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Границу с Румынией незаконно пересек самолет: долетел до Житомирской области – видео видео

29.04.2021, 18:05
Самолет-нелегал под Житомиром (фото - ГПСУ)
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Вчера ночью легкомоторный самолет незаконно пересек границу Украины с Румынией и долетел до Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Как сообщается, нарушивший госграницу самолет зафиксировали вчера ночью пограничники Черновицкого отряда и их румынские коллеги.

Пограничники вместе с Воздушными Силами ВСУ "приняли все меры, чтобы отследить и перехватить цель", однако самолет пропал с радаров в Житомирской области, сообщают в ГПСУ. Место возможной посадки самолета удалось установить после совместных поисков пограничников, полиции и СБУ.

В ангарах правоохранители нашли легкомоторный самолет без бортового номера, пишет ГПСУ. Установлены лица, которые, возможно, причастны к контрабанде табачных изделий.

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Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, отмечают пограничники. В СБУ направлено сообщение о нарушении правил международных полетов (ст. 334 УК), а в полицию –  о незаконном пересечении госграницы (ст. 332-2 УК).

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Марк Сировой
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