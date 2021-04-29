Вчера ночью легкомоторный самолет незаконно пересек границу Украины с Румынией и долетел до Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Как сообщается, нарушивший госграницу самолет зафиксировали вчера ночью пограничники Черновицкого отряда и их румынские коллеги.

Пограничники вместе с Воздушными Силами ВСУ "приняли все меры, чтобы отследить и перехватить цель", однако самолет пропал с радаров в Житомирской области, сообщают в ГПСУ. Место возможной посадки самолета удалось установить после совместных поисков пограничников, полиции и СБУ.

В ангарах правоохранители нашли легкомоторный самолет без бортового номера, пишет ГПСУ. Установлены лица, которые, возможно, причастны к контрабанде табачных изделий.

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Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, отмечают пограничники. В СБУ направлено сообщение о нарушении правил международных полетов (ст. 334 УК), а в полицию – о незаконном пересечении госграницы (ст. 332-2 УК).

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Марк Сировой

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