Из Украины пытались вывезти ценную 200-летнюю книгу: контрабанду пресекла СБУ – фото

Из Украины пытались нелегально вывезти ценную древнюю книгу, которой более 200 лет. Об этом сообщает главное управление СБУ Одесской области.

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Как сообщается, после отработки оперативной информации сотрудники СБУ выявили книгу Златоуст 1798 года выпуска. Она была спрятана в кабине грузового автомобиля, который пытался пересечь границу в пункте пропуска Кучурган.

По данным СБУ, гражданин одной из соседних стран пытался вывезти книгу за границу.

Эксперты пришли к выводу, что древняя книга является культурной ценностью, которая имеет художественное, историческое, этнографическое и культурное значение, пишет СБУ. После завершения досудебного расследования книгу планируют передать в музей.

Как сообщается, иностранцу сообщили подозрение о завершенном покушении на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201).