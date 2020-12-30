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30.12.2020, 07:38

Времен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фото

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Времен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фото
Времен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фото
Времен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фотоВремен Византии. В Сербию попытались вывезти 2000 древних артефактов из Украины – фото

На грузовике, который ехал из Украины в Сербию, попытались провезти более 2000 древних артефактов. Об этом сообщает сербское таможенное управление Минфина.

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Отмечается, что богатая археологическая коллекция была обнаружена на въезде в Сербию в грузовике с румынскими номерами, которым управлял 46-летний серб.

Как сообщается, водитель заявлял, что везет из Украины паркетные детали и два мешка конфет. Однако во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов были заполнены антикварными предметами бронзового века, византийского периода, средневековья, а также артефактами древних славян и кельтов.

Как сообщается, таможенники насчитали всего 2113 предметов. Среди них были подвески, кольца, инструменты, браслеты, броши, заколки, ложки, иглы, ножи, ключи, шпоры, пряжки для ремней, пуговицы, монеты, камень большого размера и несколько металлических фигур поменьше. Также найдено старое оружие: много наконечников для копий, стрел, топоров и даже булавы.

После того как коллекцию обнаружили правоохранители, водитель сказал таможенникам, что артефакты ему не принадлежат, пишут в управлении. Однако он согласился перевезти их из Украины в Сербию за небольшую плату. По словам водителя, ему сказали, что кто-то свяжется с ним после того, как он прибудет в Сербию.

В управлении пока не могут оценить стоимость артефактов и намерены передать их на экспертизу. Однако очевидно, что они имеют большую историческую и археологическую ценность, пишут в ведомстве.

  • 23 декабря МИД РФ заявил, что икону передали в посольство БиГ в Москве. 26 декабря посол Украины в БиГ и Хорватии Василий Кирилич заявил, что Босния должна вернуть Украине подаренную Лаврову икону.
  • 27 декабря сообщалось, что икона попала в БиГ через Россию и Сербию. А подарил ее Додику глава ассоциации сербских ветеранов Душко Вукотич – в 2018 году он якобы получил ее от главарей террористических организаций ЛНР/ДНР.

Фото – carina.rs

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Теги: Украина, сербия, археология, контрабанда, артефакты, антиквариат
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