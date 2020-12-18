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Прокуратура Боснии открыла дело из-за иконы, подаренной Лаврову – изучают, откуда она

18.12.2020, 18:48
Прокуратура Боснии открыла дело из-за иконы, подаренной Лаврову – изучают, откуда она - Фото
Икона, подаренная Лаврову (Фото - avaz.ba)

Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело и начало проверки из-за иконы, которую сербский член президиума страны Милорад Додик подарил главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом пишет avaz.ba

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Сообщается, что правоохранители проверяют, как реликвия попала в Боснию – дело было открыто после дипломатической ноты посольства Украины в МИД БиГ.

Хорватский представитель президиума страны Желько Комшич после возбуждения производства призвал Додика раскрыть обществу, "кто подарил ему украденную икону". 

СПРАВКА. Президиум Боснии и Герцеговины — коллективный высший орган исполнительной власти, аналогичный посту главы государства. Состоит из трех представителей от боснийского, хорватского и сербского народов БиГ.

Читайте также: Епифаний о подаренной Лаврову иконе: Это такой политический жест в сторону России

Станислав Стороженко
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