Прокуратура Боснии открыла дело из-за иконы, подаренной Лаврову – изучают, откуда она
18.12.2020, 18:48
Икона, подаренная Лаврову (Фото - avaz.ba)
Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело и начало проверки из-за иконы, которую сербский член президиума страны Милорад Додик подарил главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом пишет avaz.ba.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Сообщается, что правоохранители проверяют, как реликвия попала в Боснию – дело было открыто после дипломатической ноты посольства Украины в МИД БиГ.
Хорватский представитель президиума страны Желько Комшич после возбуждения производства призвал Додика раскрыть обществу, "кто подарил ему украденную икону".
СПРАВКА. Президиум Боснии и Герцеговины — коллективный высший орган исполнительной власти, аналогичный посту главы государства. Состоит из трех представителей от боснийского, хорватского и сербского народов БиГ.
- 15 декабря хорватский и боснийский представители президиума БиГ Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с Лавровым из-за его неуважительного отношения к их государству.
- Однако на встрече с главой МИД РФ присутствовал Додик, который подарил ему якобы 300-летнюю украинскую икону, которую могли вывезти из оккупированного Луганска.
- Сегодня Комшич заявил, что если икона действительно украдено, то кто-то должен понести за это наказание.
Читайте также: Епифаний о подаренной Лаврову иконе: Это такой политический жест в сторону России
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии