Прокуратура Боснии открыла дело из-за иконы, подаренной Лаврову – изучают, откуда она

Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело и начало проверки из-за иконы, которую сербский член президиума страны Милорад Додик подарил главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом пишет avaz.ba.

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Сообщается, что правоохранители проверяют, как реликвия попала в Боснию – дело было открыто после дипломатической ноты посольства Украины в МИД БиГ.

Хорватский представитель президиума страны Желько Комшич после возбуждения производства призвал Додика раскрыть обществу, "кто подарил ему украденную икону".

СПРАВКА. Президиум Боснии и Герцеговины — коллективный высший орган исполнительной власти, аналогичный посту главы государства. Состоит из трех представителей от боснийского, хорватского и сербского народов БиГ.

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Станислав Стороженко

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