"Не готовы быть заложниками РФ". Члены президиума Боснии отказались от встречи с Лавровым

Хорватский и боснийский представители президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за его неуважительного отношения к их государству. Об этом пишет Dnevni Avaz.

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Издание сообщает, что Лавров провел встречу с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком.

Комшич и Джаферович недовольны тем, что на их встрече не было государственного флага Боснии и Герцеговины, а были лишь российский флаг и флаг Республики Сербской, которая не является самостоятельным государством. Это субъект в составе Боснии и Герцеговины.

"Это послания не личного характера, а страны, которую он представляет. Отсутствие флага на встрече с Додиком не является протокольной ошибкой. Мы воспринимаем это как унижение и отрицание институтов страны, которую он посетил", – заявил Комшич.

Помимо этого, по словам хорватского представителя, Лавров на встрече с Додиком поддержал резолюцию парламента Сербской Республики о военном нейтралитете. Однако глава МИД России знал, что региональный законодательный орган не может определять такую ​​стратегическую политику государства.

"Мы не готовы быть заложниками в каких-либо играх со стороны России, когда речь идет об их отношениях с Европейским союзом и членами НАТО", – сказал Комшич.

СПРАВКА. Президиум Боснии и Герцеговины — коллективный высший орган исполнительной власти, аналогичный посту главы государства. Состоит из трех представителей от боснийского, хорватского и сербского народов БиГ.

В мае этого года Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу военных медиков из РФ, которые должны были прибыть в город Мостар, чтобы провести дезинфекцию в одной из местных клиник из-за COVID-19.

Станислав Стороженко

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