Босния и Герцеговина отказалась впустить в страну военных медиков из России

Российские военные медики в Сербии - EPA - Russain Defence Ministry Press Service

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу военных медиков из РФ, которые должны были прибыть в город Мостар, чтобы провести дезинфекцию в одной из местных клиник из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства безопасности.

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В ведомстве заявляют, что группа состояла из 24 медиков и пяти специализированных автомобилей. Провести дезинфекцию в городе их попросил спикер Палаты народов Драган Чович.

Министерство безопасности заявляет, что въезд в страну для группы из России должен быть одобрен решением Президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), поскольку речь идет о военном подразделении. Пограничные службы Боснии и Герцеговины не пропустили российский военно-медицинский конвой в страну.

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