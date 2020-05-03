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Босния и Герцеговина отказалась впустить в страну военных медиков из России

Босния и Герцеговина отказалась впустить в страну военных медиков из России - Фото
Российские военные медики в Сербии - EPA - Russain Defence Ministry Press Service
03.05.2020, 08:20

В Боснию и Герцеговину не пропустили военно-медицинский конвой из РФ

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу военных медиков из РФ, которые должны были прибыть в город Мостар, чтобы провести дезинфекцию в одной из местных клиник из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства безопасности. 

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В ведомстве заявляют, что группа состояла из 24 медиков и пяти специализированных автомобилей. Провести дезинфекцию в городе их попросил спикер Палаты народов Драган Чович. 

Министерство безопасности заявляет, что въезд в страну для группы из России должен быть одобрен решением Президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), поскольку речь идет о военном подразделении. Пограничные службы Боснии и Герцеговины не пропустили российский военно-медицинский конвой в страну.

  • 2 апреля Украина не позволила России запустить через ООН процедуру отмены санкций.
  • 6 апреля в ЕС заявили, что санкции, наложенные Евросоюзом на Россию из-за агрессии против Украины, не мешают ей бороться со вспышкой коронавирусной инфекции.

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Владислав Сердюк
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