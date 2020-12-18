"Кто-то должен сесть в тюрьму". Представитель Боснии о подаренной Лаврову иконе из Украины
Если икона, подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, была незаконно вывезена из оккупированного Луганска – кто-то должен будет понести за это наказание. Об этом сообщил хорватский представитель президиума БиГ Желько Комшич, пишет avaz.ba.
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По его словам, речь может идти краже и "скандале международного масштаба". Комшич отметил, что это "преследуется по закону в любой нормальной стране".
"Если эта икона родом из Украины и была привезена в Баня-Луку во время конфликта там, то ее украли, и кто-то должен попасть в тюрьму за это. Или пусть Додик сам рассказывает, откуда она появилась и кто ему ее принес", - сказал Комшич.
- 15 декабря хорватский и боснийский представители президиума БиГ Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с Лавровым из-за его неуважительного отношения к их государству.
- Однако на встрече с главой МИД РФ присутствовал Додик, который подарил ему якобы 300-летнюю украинскую икону, которую могли вывезти из оккупированного Луганска.
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