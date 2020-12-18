"Кто-то должен сесть в тюрьму". Представитель Боснии о подаренной Лаврову иконе из Украины

Если икона, подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, была незаконно вывезена из оккупированного Луганска – кто-то должен будет понести за это наказание. Об этом сообщил хорватский представитель президиума БиГ Желько Комшич, пишет avaz.ba.

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По его словам, речь может идти краже и "скандале международного масштаба". Комшич отметил, что это "преследуется по закону в любой нормальной стране".

"Если эта икона родом из Украины и была привезена в Баня-Луку во время конфликта там, то ее украли, и кто-то должен попасть в тюрьму за это. Или пусть Додик сам рассказывает, откуда она появилась и кто ему ее принес", - сказал Комшич.

СПРАВКА. Президиум Боснии и Герцеговины — коллективный высший орган исполнительной власти, аналогичный посту главы государства. Состоит из трех представителей от боснийского, хорватского и сербского народов БиГ.

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Станислав Стороженко

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