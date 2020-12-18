Епифаний о подаренной Лаврову иконе: Это такой политический жест в сторону России

Киевский митрополит Епифаний прокомментировал подарок для российского министра иностранных дел – четыре дня назад в Сараево тому подарили икону из оккупированного Луганска. Предстоятель ПЦУ заявил, что это не столько церковное, сколько политическое событие, передает Радио Свобода.

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"Это такой определенный политический жест в сторону РФ, поскольку эта икона с территории, которая сейчас, к сожалению, находится в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви, на самом деле, хорошо, что МИД отреагировало на это событие, потому что такие вещи не должны происходить", – подчеркнул Епифаний.

Он отметил, что каждый народ должен уважать другие народы и не делать таких поступков.

14 декабря 2020 года сербские СМИ сообщили, что председательствующий президиума Боснии и Герцеговины Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову 300-летнюю украинскую икону, которую предположительно вывезли из оккупированного Луганска.

17 декабря украинское посольство потребовало от МИД БиГ разъяснений, а МИД Украины направило официальную ноту.

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Дарья Мостовая

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