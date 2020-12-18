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Епифаний о подаренной Лаврову иконе: Это такой политический жест в сторону России

18.12.2020, 06:47
Епифаний о подаренной Лаврову иконе: Это такой политический жест в сторону России - Фото
Глава ПЦУ Епифаний (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киевский митрополит Епифаний прокомментировал подарок для российского министра иностранных дел – четыре дня назад в Сараево тому подарили икону из оккупированного Луганска. Предстоятель ПЦУ заявил, что это не столько церковное, сколько политическое событие, передает Радио Свобода.

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"Это такой определенный политический жест в сторону РФ, поскольку эта икона с территории, которая сейчас, к сожалению, находится в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви, на самом деле, хорошо, что МИД отреагировало на это событие, потому что такие вещи не должны происходить", – подчеркнул Епифаний.

Он отметил, что каждый народ должен уважать другие народы и не делать таких поступков.

  • 14 декабря 2020 года сербские СМИ сообщили, что председательствующий президиума Боснии и Герцеговины Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову 300-летнюю украинскую икону, которую предположительно вывезли из оккупированного Луганска.
  • 17 декабря украинское посольство потребовало от МИД БиГ разъяснений, а МИД Украины направило официальную ноту.

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Дарья Мостовая
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Сергей Лавров икона епифаний сараево

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