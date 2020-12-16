Митрополит Епифаний: РПЦ – наша дочка, рожденная от Днепровской купели

Киевский митрополит Епифаний прокомментировал взаимоотношения украинской православной церкви с РПЦ, назвав ее при этом "дочкой" ПЦУ, с которой они стремятся наладить контакт. Об этом говорится в его докладе на сайте православной церкви Украины.

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"Российская православная церковь – одна из поместных церквей, и именно как такую мы ее воспринимаем – нашу дочку, рожденную от Днепровской купели через миссионеров, которые проповедовали Евангелие, разойдясь из Киева по всей Руси<...>с этой церковью мы хотим иметь полноценное общение", – отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что они готовы вести диалог с поместными церквями, которые пока не определились по поводу признания факта автокефалии Украинской православной церкви, но РПЦ пора перестать надеяться на возвращение церковной власти над Украиной.

"Московскому патриархату пора оставить старые напрасные ожидания, что с течением времени или при помощи сильных мира сего он сможет снова завладеть церковной властью над Украиной, как это случилось в прошлых столетиях. Томос про автокефалию навсегда установил, что ПЦУ – поместная церковь в диптихе вселенского православия", – заявил митрополит.

24 октября 2020 года Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ.

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Дарья Мостовая

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