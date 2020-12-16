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ПЦУ обратится за статусом патриархата. Но сначала надо поработать – Епифаний

16.12.2020, 14:49
ПЦУ обратится за статусом патриархата. Но сначала надо поработать – Епифаний - Фото
Глава ПЦУ Епифаний (Фото: pomisna.info)

Православная церковь Украины намерена сменить статус митрополии на статус патриархата. Об этом заявил митрополит ПЦУ Епифаний во время архиерейского собора, передает пресс-служба церкви.

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Он отметил, что ПЦУ прошла "путь утверждения единства православия в Украине" и уже достигла признания Томоса об автокефалии большинством православных церквей. Потому в ПЦУ "верят и убеждены", что будут иметь все основания заявлять перед Вселенским патриархатом вопрос о предоставлении всепроваславно провозглашенного патриархата.

В то же время Епифаний добавил, что "воз впереди коня не ставят" – и сперва стоит завершить первоочередные задачи.

"Не от громких заявлений и лозунгов, а от кропотливой ежедневной работы всех нас, от сохранения нами единства и мира, зависит приближение времени воплощения в жизнь идеи всеправослано утвержденного Киевского патриархата", – добавил он.

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СПРАВКА. ПЦУ сейчас имеет статус митрополии. Согласно Томосу, ПЦУ провозглашена "дочкой" Вселенского патриархата. Она является "автокефальной, независимой и самоуправляемой". В то же время все архиереи и духовенство могут обращаться в Константинополь с апелляционными жалобами, от Вселенского патриархата ПЦУ получает священное масло миро. Также ПЦУ сейчас не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства, а Вселенский престол имеет канонические полномочия в диаспоре.
  • ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. 
  • 5 января 2019 года в Константинополе вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятель ПЦУ митрополиту Епифанию.
  • РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.

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Марк Сировой
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