ПЦУ обратится за статусом патриархата. Но сначала надо поработать – Епифаний
Православная церковь Украины намерена сменить статус митрополии на статус патриархата. Об этом заявил митрополит ПЦУ Епифаний во время архиерейского собора, передает пресс-служба церкви.
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Он отметил, что ПЦУ прошла "путь утверждения единства православия в Украине" и уже достигла признания Томоса об автокефалии большинством православных церквей. Потому в ПЦУ "верят и убеждены", что будут иметь все основания заявлять перед Вселенским патриархатом вопрос о предоставлении всепроваславно провозглашенного патриархата.
В то же время Епифаний добавил, что "воз впереди коня не ставят" – и сперва стоит завершить первоочередные задачи.
"Не от громких заявлений и лозунгов, а от кропотливой ежедневной работы всех нас, от сохранения нами единства и мира, зависит приближение времени воплощения в жизнь идеи всеправослано утвержденного Киевского патриархата", – добавил он.
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- ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года.
- 5 января 2019 года в Константинополе вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятель ПЦУ митрополиту Епифанию.
- РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.
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