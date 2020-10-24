Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ

Предстоятель церкви на Кипре архиепископ Хризостом помянул главу ПЦУ Епифания, фактически признав автокефалию ПЦУ

24 октября руководитель Кипрской церкви архиепископ Хризостом впервые помянул предстоятеля Православной церкви Украины Епифания во время литургии. Это означает фактическое признание автокефалии ПЦУ церковью на Кипре. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ПЦУ.

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"Кипрская церковь, являющаяся одной из самых давних поместных церквей... присоединилась к признанию томоса об автокефалии ПЦУ и стала четвертой церковью, признающей ПЦУ", – заявили в ПЦУ.

До этого томос признали Вселенский патриархат, церковь Греции и Александрийский патриархат, говорят в ПЦУ.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. 5 января 2019 года в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.

25 января того же года на Кипре заявили, что они намерены признать автокефалию ПЦУ.

В июле 2020-го стало известно, что украинцы, по данным КМИС, лучше всего относятся к ПЦУ.

Владислав Сердюк

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