Украинцы определились с отношением к церквям. ПЦУ - лидирует - опрос

По данным КМИС, наиболее негативное отношение в украинцев к УПЦ МП

Среди трех крупнейших церквей страны - Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата, украинцы лучше всего относятся к ПЦУ. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В июне 2020 года к ПЦУ положительно относились 42,4% респондентов, отрицательно - 10,3%, нейтрально - 37,2%, Баланс положительных-отрицательных оценок составляет +32,1%.

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Далее по этому показателю идет Украинская греко-католическая церковь. К ней положительно относятся 35,3% опрошенных, 6% - негативно (при 46,1% тех, кто имеет нейтральное отношение), баланс +29,3%.

По данным социологов, к УПЦ МП положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31,6% (при 36,8% тех, кто относится нейтрально), баланс -8,6%.

Опрос проводился с 24 до 30 июня среди 2000 украинцев по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не превышает 2,4%.

Согласно ноябрьскому опросу Центра Разумкова, почти половина респондентов назвали себя "просто православными", без указания конкретной церкви.

3 марта сообщалось, что почти две трети украинцев позитивно относятся к ПЦУ.

Наталия Софиенко

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