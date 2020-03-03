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Почти две трети украинцев позитивно относятся к ПЦУ - опрос КМИС

Почти две трети украинцев позитивно относятся к ПЦУ - опрос КМИС - Фото
Михайловский собор (Фото: pixabay.com)
03.03.2020, 15:21

Почти две трети украинцев, 60,6%, заявили о позитивном отношении к Православной церкви Украины (ПЦУ)

Среди трех крупнейших церквей страны украинцы лучше всего относятся к Православной церкви Украины. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

О позитивном отношении к ПЦУ заявили 60,6%, о нейтральном - 32,5%, о негативном - 5,4%. Она имеет самый большой положительный баланс отношения: 55,2%.

По отношению к Украинской православной церкви Московского патриархата большинство в 41,2% относятся нейтрально, позитивно - 25,7%, негативно - 28%. Таким образом, баланс отношения у УПЦ МП отрицательный: -2,3%.

Также нейтрально большинство относится и к Украинской греко-католической церкви - 51,6%. О позитивном отношении заявили 35,2%, о негативном - 6,5%. Баланс отношения к УГКЦ положительный, как и у ПЦУ: 28,7%.

Отношение к церквям - опрос КМИС, февраль 2020 года

Отношение к ПЦУ и УКГЦ несколько лучше в западных областях, отношение к УПЦ МП - в восточных и южных.

Среди предстоятелей церквей лучше всего относятся к главе ПЦУ Епифанию: позитивно - 38,4%, негативно - 5,7%. Ткже положительный баланс отношения к главе УГКЦ Святославу: 27,4% и 3,8% соответственно. У главы УПЦ МП Онуфрия, как и у возглавляемой им церкви, баланс отношения отрицательный: позитивно о нем отозвались 20,9% опрошенных, негативно - 22,1%.

Отношение к предстоятелям церквей - опрос КМИС, февраль 2020 года

Опрос проводился с 15 по 27 февраля, по всей Украине, кроме оккупированных территорий. В опросе участвовали 1223 человека от 18 лет и старше. Ошибка выборки не превышает 2,9%.

  • Согласно ноябрьскому опросу Центра Разумкова, почти половина респондентов назвали себя "просто православными", без указания конкретной церкви.

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Денис Юдин
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