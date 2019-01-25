Кипрская церковь намерена признать автокефалию ПЦУ

Хризостом II (фото - facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Кипрская церковь планирует признать Православную церковь Украины и войти с ней в евхаристическое общение. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ со ссылкой на издание Свет Фанара.

"Придет время, когда Кир Епифаний посетит Кипр и будет сослужить" – заявил архиепископ Кипрский Хризостом II.

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Он отметил, что митрополит Епифаний уже бывал на Кипре, хорошо знает местные традиции и владеет греческим языком.

Хризостом напомнил, что Вселенский патриархат – мать-церковь для киприотов, и они будут всегда поддерживать дружеские отношения с Константинополем.

Сегодня президент Петр Порошенко пригласил патриарха Иерусалимского Теофила III осуществить пастырский визит в Украину. Ранее росСМИ писали, что Теофил якобы негативно относится к автокефалии ПЦУ.