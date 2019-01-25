Порошенко пригласил Иерусалимского патриарха к диалогу с ПЦУ

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко пригласил патриарха Иерусалимского Теофила III осуществить пастырский визит в Украину. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня по инициативе Теофила, сообщает пресс-служба АП.

Патриарх Иерусалимский заверил, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных, сказали в АП.

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"Была отмечена исключительная историческая важность создания канонической поместной православной церкви в Украине, что соответствует вековым устремлениям украинского народа", - сказано в сообщении.

Порошенко пригласил Теофила осуществить "пастырский визит" в Украину для осуществления совместной молитвы за мир в Украине и Европе, а также для налаживания диалога с поместной церковью Украины.

Ранее росСМИ писали, что Теофил якобы негативно относится к автокефалии ПЦУ.

21 января, пребывая с официальным визитом в Израиле, Порошенко провел переговоры с главой этой страны Реувеном Ривлином.