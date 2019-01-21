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21.01.2019, 12:10

Порошенко встретился с президентом Израиля: что обсуждали

Порошенко встретился с президентом Израиля: что обсуждали - Фото
Фото: president.gov.ua

В пресс-службе президента отметили, что сегодня будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

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Президент Петр Порошенко провел переговоры с главой Израиля Реувеном Ривлином. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Собеседники высоко оценили соглашение о зоне свободной торговли, которая сегодня вечером будет подписана между Украиной и Израилем", - отметили в пресс-службе.

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Порошенко призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков, незаконно захваченных Россией в плен в Керченском проливе.

Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и кризиса в Сирии.

Представители армии Израиля в понедельник, 21 января, сообщили, что нанесли удары по иранским целям в Сирии, буквально через несколько часов после авиаударов близ аэропорта Дювали на юго-востоке Дамаска днем 20 января.

 

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Теги: петр порошенко, Реувен Ривлин, соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем
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