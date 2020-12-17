Лаврову в Сараево могли подарить 300-летнюю украинскую икону. МИД требует разъяснений

Посольство Украины потребовало от МИД Боснии и Герцеговины разъяснений по опубликованной в СМИ информации о том, что председательствующий президиума БиГ, сербский представитель Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову 300-летнюю украинскую икону, которую, возможно, вывезли из оккупированного Луганска. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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14 декабря местное издание klix сообщило, что во время встречи в Восточном Сараево Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, найденную в Луганске. На оборотной стороне иконы, был штамп, доказывающий, что это оригинал, пишет издание. Оно опубликовало соответствующие фото.

При этом известно, что хорватский и боснийский представители президиума БиГ Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с Лавровым из-за его неуважительного отношения к их государству.

О том, что Додик подарил главе МИД РФ украинскую икону также сообщил корреспондент Радио Свобода.

В комментарии LIGA.net в МИД сообщили, что направили официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить разъяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела.

Также украинские дипломаты ожидают встречи с официальными представителями МИД БиГ, во время которой хотят получить объяснения, как икона появилась на территории БиГ и какие обстоятельства побудили подарить ее российскому министру. Встреча должна состояться в ближайшие дни.

По данным klix, украинские дипломаты подчеркнули в своей ноте, что Луганск временно находится под оккупацией РФ, и непредоставление информации об иконе, являющейся культурным наследием Украины, будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий России против Украины.

Министр иностранных дел БиГ Бисера Туркович заявила, что прокуратура должна выяснить, каким образом украинская икона попала в страну, пишет Slobodna Bosna.

LIGA.net обратилась за комментарием в МИД Украины.

Вадим Ребрина

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