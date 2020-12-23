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Лавров вернул подаренную ему в Сараево украинскую икону – МИД РФ

23.12.2020, 19:55
Лавров вернул подаренную ему в Сараево украинскую икону – МИД РФ - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

МИД РФ передал в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону, которую глава президиума БиГ Милорад Додик подарил российскому министру Сергею Лаврову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

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При этом там сообщили, что рекомендовали боснийской стороне выяснить происхождение иконы.

В администрации главы президиума БиГ сегодня заявили, что "нет подтверждения, что икона находится в списке пропавших икон, или кто-то ее разыскивает, или это часть культурного достояния кого-либо".

  • 14 декабря во время встречи в Восточном Сараево Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, возможно, незаконно вывезенную из Луганска. 
  • МИД Украины направил официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить разъяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела.
  • В Минкультуры сообщили, что на иконе есть печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы. "Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина", – сказала замминистра культуры. 
  • Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело и начало проверки, а лидеры оппозиции призвали Додика к отставке.

    Вадим Ребрина
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    Сергей Лавров икона Милорад Додик

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