Подаренная Лаврову икона принадлежит Украине – Минкульт

Пометка на иконе, подаренной в Боснии и Герцеговине главе МИД России Сергею Лаврову – это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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"Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина", – сказала замминистра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

По информации министерства, комиссия, печать которой есть на иконе, была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее и работала с 1926 до 1930 годы. Комиссия составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану.

МКиП готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесский археологический музей, Национальный музей истории Украины и другие музейные учреждения для получения архивных материалов о деятельности упомянутой краевой комиссии, информации об учтенных ей культурных ценностях, а также для четкой идентификации иконы.

Также министерство готовит письма в правоохранительные органы с просьбой установить цепь и время перемещения иконы из Украины и попадания ее в БиГ.

В МКиП напоминают, что Украина и БиГ подписали конвенцию о запрещении и предупреждении незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 года.

15 декабря хорватский и боснийский представители президиума БиГ Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с Лавровым из-за его неуважительного отношения к их государству.

На встрече с главой МИД РФ присутствовал глава президиума БиГ Милорад Додик, подаривший ему 300-летнюю украинскую икону, которую могли вывезти из оккупированного Луганска.

Комшич заявил, что если икону действительно украли, то кто-то должен понести за это наказание. Прокуратура Боснии открыла дело из-за иконы.

У Лаврова заявили, что вернут икону для ее проверки Интерполом.

Наталия Медведева

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