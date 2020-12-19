У Лаврова говорят, что вернут подаренную Додиком украинскую икону для проверки Интерполом
19.12.2020, 12:24
Сергей Лавров (фото - ЕРА)
Министерство иностранных дел России вернет икону, которую сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову, для ее проверки Интерполом. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает Интерфакс.
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"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", – заявили там.
- 15 декабря хорватский и боснийский представители президиума БиГ Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с Лавровым из-за его неуважительного отношения к их государству.
- На встрече с главой МИД РФ присутствовал Додик, который подарил ему 300-летнюю украинскую икону, которую могли вывезти из оккупированного Луганска.
- Комшич заявил, что если икона действительно украдено, то кто-то должен понести за это наказание. Прокуратура Боснии открыла дело из-за иконы.
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