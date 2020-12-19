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У Лаврова говорят, что вернут подаренную Додиком украинскую икону для проверки Интерполом

19.12.2020, 12:24
У Лаврова говорят, что вернут подаренную Додиком украинскую икону для проверки Интерполом - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел России вернет икону, которую сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову, для ее проверки Интерполом. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает Интерфакс

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"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", – заявили там. 

Владислав Сердюк
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Сергей Лавров босния икона

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