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Босния и Герцеговина должна вернуть Украине подаренную Лаврову икону – посол

26.12.2020, 10:35
Босния и Герцеговина должна вернуть Украине подаренную Лаврову икону – посол - Фото
Икона, подаренная Лаврову (Фото - avaz.ba)

Украинскую икону, которую в Боснии и Герцеговине подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову, необходимо вернуть Украине. Об этом заявил в комментарии Украинской правде посол Украины в БиГ и Хорватии Василий Кирилич.

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"Если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине", – сказал он.

Посол также отметил, что Украина пока не получила ответа от властей БиГ, как икона попала на территорию их страны.

"Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным", – сказал он.

  • 14 декабря в Сараево глава президиума БиГ Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, возможно, незаконно вывезенную из Луганска. 
  • В украинском Минкульте сообщили, что на иконе есть печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры. Печать означает, что икона является собственностью Украины.
  • Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла уголовное дело и начало проверки, а лидеры оппозиции призвали Додика к отставке.
  • 23 декабря МИД РФ заявил, что икону передали в посольство БиГ в Москве.
Марк Сировой
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