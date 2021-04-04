У Зеленского опубликовали список компаний из России, против которых 2 апреля ввели санкции

Офис президента Владимира Зеленского опубликовал список российских компаний, против которых Украина ввела санкции решением Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля.

В списке попавших под санкции компаний:

- ООО Снабком (адрес регистрации – Тула) ;

- Россотрудничество (адрес регистрации – Москва);

- авиакомпания Волга-Днепр (адрес регистрации – Москва);

- завод Спецагрегат (адрес регистрации – Челябинская область);

- завод Молот-Механика (адрес регистрации – оккупированный Севастополь);

- ООО Севмормаш-2М (адрес регистрации – оккупированный Севастополь);

- техническая база Звездочка (адрес регистрации – Мурманская область);

- центр судноремонта Дальзавод (адрес регистрации – Владивосток);

- Севастопольский агрегатный завод (адрес регистрации – оккупированный Севастополь);

- ОАО 514 авиационный ремонтный завод (адрес регистрации – Тверская область);

- ОАО 322 авиационный ремонтный завод (адрес регистрации – Уссурийск).

Санкции против этих компаний вводятся на три года и подразумевают, в частности – блокировку активов; полное прекращение торговых операций; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств – всего 17 пунктов.

Кроме названных предприятий, санкции ввели еще против 68 компаний (большинство из них из Украины). Всего в санкционном списке 79 предприятий.

2 апреля СНБО ввел санкции против ряда лиц, которых связывают с контрабандой, известны их имена. По словам президента Владимира Зеленского, убытки госбюджета от контрабанды достигают 300 млрд грн.

Сегодня, 4 апреля, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 апреля.

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Наталия Медведева

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