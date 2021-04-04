UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Зеленского опубликовали список компаний из России, против которых 2 апреля ввели санкции

04.04.2021, 20:13
У Зеленского опубликовали список компаний из России, против которых 2 апреля ввели санкции - Фото
Заседание СНБО (Фото: пресс-служба президента)

Офис президента Владимира Зеленского опубликовал список российских компаний, против которых Украина ввела санкции решением Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля.

В списке попавших под санкции компаний:

- ООО Снабком (адрес регистрации – Тула) ;

- Россотрудничество (адрес регистрации – Москва);

- авиакомпания Волга-Днепр (адрес регистрации – Москва);

- завод Спецагрегат (адрес регистрации – Челябинская область);

- завод Молот-Механика (адрес регистрации – оккупированный Севастополь);

- ООО Севмормаш-2М (адрес регистрации – оккупированный Севастополь);

- техническая база Звездочка (адрес регистрации – Мурманская область);

- центр судноремонта Дальзавод (адрес регистрации – Владивосток);

- Севастопольский агрегатный завод (адрес регистрации – оккупированный Севастополь);

- ОАО 514 авиационный ремонтный завод (адрес регистрации – Тверская область);

- ОАО 322 авиационный ремонтный завод (адрес регистрации – Уссурийск).

Санкции против этих компаний вводятся на три года и подразумевают, в частности – блокировку активов; полное прекращение торговых операций; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств – всего 17 пунктов.

Кроме названных предприятий, санкции ввели еще против 68 компаний (большинство из них из Украины). Всего в санкционном списке 79 предприятий.

Читайте также: Украина ввела санкции против кремлевской организации Россотрудничество

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции Крым снбо Россотрудничество
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 