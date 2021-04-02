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Украина ввела санкции против кремлевской организации Россотрудничество

02.04.2021, 21:43
Украина ввела санкции против кремлевской организации Россотрудничество - Фото
Заседание СНБО под председательством Зеленского (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Сегодня, 2 апреля, на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение о введении санкций против кремлевской организации Россотрудничество. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в СНБО.

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Санкции против Россотрудничества ввели в рамках ограничений "топ-10 контрабандистов", о которых рассказал после заседания президент Владимир Зеленский.

Как стало известно LIGA.net, сегодня санкции ввели против 11 российских компаний, а также против 68 фирм, связанных с 10-ми попавшими в санкционный список людьми.

СПРАВКА. Россотрудничество – федеральный орган исполнительной власти России для оказания госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с иностранными государствами. В Украине действует филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве, пропагандисты которого в прошлом месяце назвали Тараса Шевченко "русско-украинским" поэтом. МИД и СНБО Украины тогда обещали ответить Россотрудничеству. 
  • 29 марта в СНБО заявили, что рассмотрят вопрос о прекращении деятельности Российского центра науки и культуры в Киеве, если поступит соответствующее представление от президента или другого субъекта законодательной инициативы.
  • 2 апреля СНБО ввел персональные санкции за контрабанду.
Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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санкции снбо Россотрудничество
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