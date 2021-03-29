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Тараса Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали

29.03.2021, 10:20
Тараса Шевченко в России назвали
Фоторепродукция портрета Тараса Шевченка (фото – М. Досс)

Российские пропагандисты в организации Россотрудничество назвали Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". Украинское Министерство иностранных дел назвало это "манипулятивным и дерзким посягательством страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие" поэта, пишет Радио Свобода.

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9 марта Российский центр науки и культуры в Киеве, филиал госагенства РФ Россотрудничество, организовал мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

Отвечая на запрос агентства, в МИД заявили, что "отрицают любые российские нарративы о Шевченко".

"Национальная самоидентификация Кобзаря, непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России, не может вызывать никаких сомнений", – подчеркнули в министерстве Дмитрия Кулебы.

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Там добавили, что основанный в 1998 году Российский центр – единственное в Украине госучреждение РФ с функциями культурного представительства.

В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что рассмотрят вопрос о прекращении деятельности этой структуры, если поступит соответствующее представление от президента или другого субъекта законодательной инициативы.

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Евгений Пилипенко
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