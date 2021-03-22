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22.03.2021, 07:45

Взлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видео

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Взлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видео
Взлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видео
Взлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видеоВзлет COVID-эпидемии в стране. Московский патриархат вывел тысячи людей на шествия – видео

Вчера, 21 марта, вопреки карантинным рекомендациям Минздрава о массовых собраниях, УПЦ Московского патриархата провела в крупных городах крестный ход с участием тысяч людей, которые преимущественно игнорировали маски/респираторы и не выдерживали дистанцию.

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Шествия состоялись в Харькове, Северодонецке, Запорожье, Херсоне, Черкассах, Киеве и других городах, пишет пресс-служба церкви.

После этого в помещении прихожане вместе с духовенством помолились о прекращении "губительного поветрия", то есть пандемии коронавируса.

В Украине сейчас – резкий всплеск заболеваемости COVID-19 почти в каждой области, в том числе из-за циркуляции "британского" штамма. Число суточных госпитализаций бьет рекорды осенней волны – почти 5000 в день, установлен рекорд по количеству смертей за сутки, только официально (что и близко не соответствует реалиям) ежедневное число инфицированных достигает 15 000 человек.

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В части регионов не хватает медперсонала для инфекционных стационаров. Некоторые области и города ушли и уходят на частичный локдаун. Из-за волны эпидемии у здравоохранения – проблемы с оказанием срочной медпомощи в том числе и по другим направлениям. 

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Теги: религия, церковь, пропаганда, крестный ход, христианство, эпидемия, коронавирус, COVID-19
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