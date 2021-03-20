"Критически не хватает врачей и медперсонала". Мэр Львова Садовый попросил о помощи

Глава Львова Андрей Садовый заявил об острой нехватке врачей и младшего персонала в госпиталях по борьбе с коронавирусом, и пригласил всех, кто имеет медицинское образование, присоединяться к команде. Об этом он написал в Facebook.

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По словам Садового, во Львове и области ежедневно госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19: только за последние сутки в больницы поступило 338 человек. Он подчеркнул, что сейчас местные власти стараются увеличить количество коек, но при этом мало и самих докторов.

"Нам критически не хватает врачей и других медицинских сотрудников, потому что именно они придают смысл всем койкам", – заявил мэр.

Садовый отметил, что хотел бы сформировать базу докторов, готовых присоединиться к спасению людей, и призвал всех с медицинским образованием звонить на "горячую линию" города или заполнить онлайн-форму. "Достойная финансовая компенсация гарантирована", – отметил глава Львова.

16 марта во Львове приняли решение развернуть дополнительные госпитали для пациентов с коронавирусом.

19 марта Львов усилил карантин, фактически введя в городе почти все ограничения красной зоны.

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Дарья Мостовая

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