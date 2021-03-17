Коронавирус. Львов усиливает карантин с пятницы: список ограничений
Усиленный карантин будет введен во Львове с пятницы, 19 марта, из-за распространения COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.
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Решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Усиленный карантин будет действовать до 28 марта, будут приняты такие меры:
– младшая школа уйдет на каникулы, старшие классы продолжат дистанционное обучение;
– останавливают работу все заведения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;
– в торговых центрах будут работать продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
– хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу;
– все массовые мероприятия переносятся;
– салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной записи.
По словам Садового, решение было принято, поскольку не уменьшается динамика госпитализации тяжелых больных с COVID-19, чтобы не допустить коллапса медицинской системы в городе.
- 15 марта во Львове перевели школьников с 5 по 11 класс на дистанционное обучение.
- Вчера, 16 марта, стало известно, что во Львове разворачивают дополнительные госпитали.
- Позже Садовый заявил, что рассматривается вариант полного локдауна в городе.
- За прошедшие сутки во Львовской области выявлены 884 новых случая коронавируса.
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