Коронавирус. Львов усиливает карантин с пятницы: список ограничений

Усиленный карантин будет введен во Львове с пятницы, 19 марта, из-за распространения COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.

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Решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Усиленный карантин будет действовать до 28 марта, будут приняты такие меры:

– младшая школа уйдет на каникулы, старшие классы продолжат дистанционное обучение;

– останавливают работу все заведения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

– в торговых центрах будут работать продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

– хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу;

– все массовые мероприятия переносятся;

– салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной записи.

По словам Садового, решение было принято, поскольку не уменьшается динамика госпитализации тяжелых больных с COVID-19, чтобы не допустить коллапса медицинской системы в городе.

Денис Юдин

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