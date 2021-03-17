В Украине за сутки 11 833 заболевших COVID-19 и наибольшее число умерших с начала эпидемии
Вчера, 16 марта, в Украине выявили 11 833 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9642), выздоровели 5467 пациентов (сутками ранее – 6202). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 609 детей и 388 медиков. Госпитализированы 4887 пациентов (сутками ранее – 2005).
Скончались 289 заболевших (сутками ранее – 264), это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала эпидемии.
Официально за 16 марта сделаны 121 144 теста на коронавирус (76 509 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 50 966, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 035, экспресс-тестов на антиген – 48 143.
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Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 489 023 заболевших COVID-19. 1 237 676 из них выздоровели, 28 986 – умерли. Проведено более 7,4 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 1121 новый заболевший;
Львовская – 884;
Одесская – 883;
Винницкая – 750;
Харьковская – 750;
Хмельницкая – 703;
Киевская – 630;
Закарпатская – 557;
Днепропетровская – 539;
Ивано-Франковская – 506;
Тернопольская – 485;
Житомирская – 482;
Черновицкая – 481;
Николаевская – 452;
Ровенская – 433;
Донецкая – 373;
Запорожская – 348;
Черкасская – 297;
Сумская – 283;
Полтавская – 265;
Волынская – 239;
Кировоградская – 112;
Луганская – 110;
Черниговская – 84;
Херсонская – 66.
- С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин. В красной зоне находятся четыре области, еще девять областей и Киев – в оранжевой.
- Вчера, 16 марта, Степанов допустил, что в красную зону могут попасть Киев, Львовская и Винницкая области.
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