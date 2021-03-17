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В Украине за сутки 11 833 заболевших COVID-19 и наибольшее число умерших с начала эпидемии

17.03.2021, 08:26
В Украине за сутки 11 833 заболевших COVID-19 и наибольшее число умерших с начала эпидемии - Фото
больница (depositphotos.com)

Вчера, 16 марта, в Украине выявили 11 833 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9642), выздоровели 5467 пациентов (сутками ранее – 6202). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 609 детей и 388 медиков. Госпитализированы 4887 пациентов (сутками ранее – 2005).

Скончались 289 заболевших (сутками ранее – 264), это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала эпидемии.

Официально за 16 марта сделаны 121 144 теста на коронавирус (76 509 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 50 966, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 035, экспресс-тестов на антиген – 48 143.

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Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 489 023 заболевших COVID-19.  1 237 676 из них выздоровели, 28 986 – умерли. Проведено более 7,4 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 1121 новый заболевший;

Львовская – 884;

Одесская – 883;

Винницкая – 750;

Харьковская – 750;

Хмельницкая – 703;

Киевская – 630;

Закарпатская – 557;

Днепропетровская – 539;

Ивано-Франковская – 506;

Тернопольская – 485;

Житомирская – 482;

Черновицкая – 481;

Николаевская – 452;

Ровенская – 433;

Донецкая – 373;

Запорожская – 348;

Черкасская – 297;

Сумская – 283;

Полтавская – 265;

Волынская – 239;

Кировоградская – 112;

Луганская – 110;

Черниговская – 84;

Херсонская – 66.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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