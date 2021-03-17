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США показали данные о смертях за три месяца национальной вакцинации от коронавируса

17.03.2021, 07:48
США показали данные о смертях за три месяца национальной вакцинации от коронавируса - Фото
Вакцина BNT162b2 от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

За трехмесячный срок антиковид-вакцинации в США с населением почти 329 млн человек введено >109 млн доз. За этот период получено 1913 сообщений о смерти среди тех, кто получил вакцину, но это не значит, что летальный исход наступил в результате введения препарата: система VAERS регистрирует все побочные эффекты и то, что может быть побочным эффектом.

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Такое количество смертей в период с 14 декабря 2020 по 15 марта 2021 года – это 0,0018% тех, кто получил дозу, то есть одна на 57 000 человек. (В среднем в США умирает ~7500 человек в день).

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Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расследуют каждый случай не только смерти, но и любого серьезного явления, которое наступило в тот или иной срок после введения дозы.

Обзор доступной клинической информации, включая свидетельства о смерти, данные вскрытия и медицинскую историю людей не выявил никаких доказательств, что вакцинация способствовала смерти.

СПРАВКА. VAERS – система сообщений о побочных эффектах вакцин. Пассивная система отчетности по раннему предупреждению для выявления возможных проблем с безопасностью вакцин, лицензированных в США: люди отправляют отчеты о своем опыте. Создана в 1990 году, управляется CDC и FDA. VAERS принимает и анализирует отчеты о любых возможных побочках после вакцинации; любой желающий может сообщить о нежелательном явлении, даже если не ясно, что вызвало проблему – вакцина или что-то другое.

"Вакцины от COVID-19 безопасны и эффективны. Миллионы людей в США получили дозы – и эти вакцины подвергаются и будут подвергаться самому интенсивному мониторингу безопасности в истории страны", – подчеркнули в CDC.

Центры рекомендуют сделать прививку от COVID-19, как только появляется возможность.

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Эти информационные бюллетени CDC/FDA – регулярные, как и подробные отчеты о побочках и возможных побочках. Аналогичные статистические данные собирают во всех развитых странах и делают их публичными, чем пользуются антивакцинаторы, которые манипулируют массивами данных для введения в заблуждение людей.

CDC также уточнили, что анафилаксия после прививки от COVID-19 встречается редко и наблюдается в США (на основании сообщений в VAERS) примерно у 2-5 человек на 1 000 000 вакцинированных.

  • В США прививают от ковида препаратами Pfizer-BNT, Moderna и, с недавнего времени, Johnson & Johnson. В стране намерены в течение месяца после подтверждения безопасности зарегистрировать и препарат Oxford-AstraZeneca.
  • Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные на март 2021 года о защищенности переболевших и привитых.
  • В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield от коронавирусной болезни, чтобы охватить и уберечь от госпитализации/смертей максимальное количество людей.
Евгений Пилипенко
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