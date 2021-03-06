UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

| Вакцинация в Украине. Какие документы надо заполнить перед прививкой – инструкция

06.03.2021, 10:11
Вакцинация в Украине. Какие документы надо заполнить перед прививкой – инструкция - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - Sergey Dolzhenko, EPA)

Чтобы бесплатно вакцинироваться против коронавируса в Украине необходимо заполнить несколько документов. Об этом сообщается на портале Минздрава о вакцинации против COVID-19.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для бесплатной государственной вакцинации пациент должен быть зарегистрирован в Реестре пациентов электронного здравоохранения, отмечается на портале. Зарегистрироваться можно у любого врача, в том числе врача-специалиста.

Вы уже зарегистрированы, если:

– заключили декларацию с врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь;

– получаете лекарства по программе "Доступные лекарства";

– получали электронное направление у врача.

В Минздраве отмечают, что декларация с врачом первичной ланки не является обязательным условием для вакцинации. Однако МОЗ рекомендует ее заключить.

Также перед вакцинацией пациенты заполняют документ о согласии на прививку. Это двухстраничная анкета, в которую вносятся данные желающего вакцинироваться и сведения о состоянии его здоровья.

Документ можно заполнить непосредственно перед вакцинацией. Однако Минздрав рекомендует сделать это заранее, чтобы ускорить процесс. Скачать документ в формате PDF для распечатки и заполнения можно по ссылке.  

Читайте также: Вакцинация в Украине. Ляшко перечислил противопоказания для проведения прививок: список

Читайте также: Канада одобрила однодозную вакцину против коронавируса. Ее может получить и Украина 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина документы коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 