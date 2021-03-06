| Вакцинация в Украине. Какие документы надо заполнить перед прививкой – инструкция
Чтобы бесплатно вакцинироваться против коронавируса в Украине необходимо заполнить несколько документов. Об этом сообщается на портале Минздрава о вакцинации против COVID-19.
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Для бесплатной государственной вакцинации пациент должен быть зарегистрирован в Реестре пациентов электронного здравоохранения, отмечается на портале. Зарегистрироваться можно у любого врача, в том числе врача-специалиста.
Вы уже зарегистрированы, если:
– заключили декларацию с врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь;
– получаете лекарства по программе "Доступные лекарства";
– получали электронное направление у врача.
В Минздраве отмечают, что декларация с врачом первичной ланки не является обязательным условием для вакцинации. Однако МОЗ рекомендует ее заключить.
Также перед вакцинацией пациенты заполняют документ о согласии на прививку. Это двухстраничная анкета, в которую вносятся данные желающего вакцинироваться и сведения о состоянии его здоровья.
Документ можно заполнить непосредственно перед вакцинацией. Однако Минздрав рекомендует сделать это заранее, чтобы ускорить процесс. Скачать документ в формате PDF для распечатки и заполнения можно по ссылке.
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- В Украине также с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford. На утро 5 марта в стране прививку получили более 12 000 человек, побочные эффекты – у 1% привитых.
- Вакцинировались от COVID-19 главв Минздава Максим Степанов, президент Владимир Зеленский и главсанврач Виктор Ляшко.
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