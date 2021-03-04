Побочные эффекты от вакцины против коронавируса в Украине возникают примерно в 1% случаев

За неделю в Украине зафиксированы 126 сообщений о побочных эффектах вакцинации от коронавируса. Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

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По словам Радуцкого, в одном случае обратившийся был госпитализирован. В целом побочные эффекты проявляются немногим больше, чем в 1% случаев от общего числа вакцинированных (9568), отметил нардеп.

Радуцкий также сообщил, что создано пока только 45 мобильных бригад по вакцинации, при том, что Минздрав анонсировал 500 мобильных бригад.

За прошедшие сутки 3 марта в Украине выявили более 10 000 заболевших COVID-19. Это наивысший показатель с начала 2021 года.

В Украине с 24 февраля проходит вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который выпускается по лицензии AstraZeneca.

Сегодня, 4 марта, Шмыгаль заявил, что целью вакцинации является коллективный иммунитет.

Денис Юдин

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