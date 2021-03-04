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Побочные эффекты от вакцины против коронавируса в Украине возникают примерно в 1% случаев

04.03.2021, 15:58
Побочные эффекты от вакцины против коронавируса в Украине возникают примерно в 1% случаев - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

За неделю в Украине зафиксированы 126 сообщений о побочных эффектах вакцинации от коронавируса. Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

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По словам Радуцкого, в одном случае обратившийся был госпитализирован. В целом побочные эффекты проявляются немногим больше, чем в 1% случаев от общего числа вакцинированных (9568), отметил нардеп.

Радуцкий также сообщил, что создано пока только 45 мобильных бригад по вакцинации, при том, что Минздрав анонсировал 500 мобильных бригад.

Денис Юдин
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