Побочные эффекты от вакцины против коронавируса в Украине возникают примерно в 1% случаев
04.03.2021, 15:58
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
За неделю в Украине зафиксированы 126 сообщений о побочных эффектах вакцинации от коронавируса. Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.
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По словам Радуцкого, в одном случае обратившийся был госпитализирован. В целом побочные эффекты проявляются немногим больше, чем в 1% случаев от общего числа вакцинированных (9568), отметил нардеп.
Радуцкий также сообщил, что создано пока только 45 мобильных бригад по вакцинации, при том, что Минздрав анонсировал 500 мобильных бригад.
- За прошедшие сутки 3 марта в Украине выявили более 10 000 заболевших COVID-19. Это наивысший показатель с начала 2021 года.
- В Украине с 24 февраля проходит вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который выпускается по лицензии AstraZeneca.
- Сегодня, 4 марта, Шмыгаль заявил, что целью вакцинации является коллективный иммунитет.
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