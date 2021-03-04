UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. Украина постепенно наращивает темпы вакцинации: последние данные о привитых

04.03.2021, 10:18
Коронавирус. Украина постепенно наращивает темпы вакцинации: последние данные о привитых - Фото
Вакцинация против коронавируса (фото - World Health Organization Ukraine, Facebook)

В Украине постепенно увеличиваются ежедневные объемы вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в данных о кампании по иммунизации от COVID-19, которые опубликовала пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что за сутки 3 марта в Украине привили 2680 человек. Днем ранее, 2 марта, вакцинировали 1983 человека.

С начала кампании иммунизации первую дозу прививки получили 9568 человек. В Украине официально пока еще нет людей, которые завершили бы вакцинацию, получив две дозы.  

Читайте также: COVID-19. Ученые из Украины пытаются лечить легкие стволовыми клетками – первые результаты

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина вакцина прививка коронавирус COVID-19 COVISHIELD
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 