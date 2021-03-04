Коронавирус. Украина постепенно наращивает темпы вакцинации: последние данные о привитых

В Украине постепенно увеличиваются ежедневные объемы вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в данных о кампании по иммунизации от COVID-19, которые опубликовала пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что за сутки 3 марта в Украине привили 2680 человек. Днем ранее, 2 марта, вакцинировали 1983 человека.

С начала кампании иммунизации первую дозу прививки получили 9568 человек. В Украине официально пока еще нет людей, которые завершили бы вакцинацию, получив две дозы.

Читайте также: COVID-19. Ученые из Украины пытаются лечить легкие стволовыми клетками – первые результаты

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.