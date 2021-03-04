Коронавирус. Украина постепенно наращивает темпы вакцинации: последние данные о привитых
04.03.2021, 10:18
Вакцинация против коронавируса (фото - World Health Organization Ukraine, Facebook)
В Украине постепенно увеличиваются ежедневные объемы вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в данных о кампании по иммунизации от COVID-19, которые опубликовала пресс-служба Минздрава.
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Отмечается, что за сутки 3 марта в Украине привили 2680 человек. Днем ранее, 2 марта, вакцинировали 1983 человека.
С начала кампании иммунизации первую дозу прививки получили 9568 человек. В Украине официально пока еще нет людей, которые завершили бы вакцинацию, получив две дозы.
- За прошедшие сутки 3 марта в Украине выявили более 10 000 заболевших COVID-19. Это наивысший показатель с начала 2021 года.
- В Украине с 24 февраля проходит вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca/Oxford. Вакцинировались от COVID-19 глава Минздрава Максим Степанов, президент Владимир Зеленский и главсанврач Виктор Ляшко.
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