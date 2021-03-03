COVID-19. Ученые из Украины пытаются лечить легкие стволовыми клетками – первые результаты

Ученые Украинского института молекулярной биологии и генетики НАН получили результаты первого этапа клинических исследований по лечению стволовыми клетками тяжелой коронавирусной пневмонии, а именно цитокинового шторма. Терапию оценивали по состоянию легких пациентов после ее приема, сообщается на странице Института в Facebook.

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Как отмечается, в рамках исследования использовали замороженные мезенхимальные стволовые клетки плаценты и пуповины. Их вводили внутривенно трижды в дозе 1 млн клеток на 1 кг веса. Получились такие результаты:

Экспериментальная группа. Терапию получили 13 мужчин в возрасте от 36 до 73 лет с двусторонней пневмонией, сатурацией ниже 93% и тяжелым течением болезни.

– на вторую неделю после введения стволовых клеток легкие полностью восстановились у четырех пациентов;

– на 24 неделю – у пациентов была позитивная динамика восстановления легких, лишь у одного были проявления фиброза (рубцов) легких.

Контрольная группа из 15 пациентов, которые не получали терапию:

– один человек умер;

– на восьмую неделю у семи пациентов проявились признаки фиброза легких.

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Старший научный сотрудник Института Владимир Шаблий говорит, что для полноценных выводов об эффективности терапии необходимо наблюдать за пациентами как минимум год.

Однако данные наблюдений на 24 неделю после введения стволовых клеток позволяют сделать вывод, что метод является безопасным (не наблюдалось нежеланных последствий) и эффективным для более быстрого выздоровления и предотвращения фиброза легких, считает ученый.

СПРАВКА. Во время цитокинового шторма активированные коронавирусом собственные иммунокомпетентные клетки человека выделяют избыточное количество биологически активных веществ, которые вызывают патологическое воспаление тканей легких и других органов, а также повышают проницаемость сосудов, что в итоге способствует фиброзу легких.

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Марк Сировой

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