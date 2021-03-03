UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

COVID-19. Ученые из Украины пытаются лечить легкие стволовыми клетками – первые результаты

03.03.2021, 22:46
COVID-19. Ученые из Украины пытаются лечить легкие стволовыми клетками – первые результаты - Фото
Иллюстративное фото: Jesus Diges/ЕРА

Ученые Украинского института молекулярной биологии и генетики НАН получили результаты первого этапа клинических исследований по лечению стволовыми клетками тяжелой коронавирусной пневмонии, а именно цитокинового шторма. Терапию оценивали по состоянию легких пациентов после ее приема, сообщается на странице Института в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в рамках исследования использовали замороженные мезенхимальные стволовые клетки плаценты и пуповины. Их вводили внутривенно трижды в дозе 1 млн клеток на 1 кг веса. Получились такие результаты:

Экспериментальная группа. Терапию получили 13 мужчин в возрасте от 36 до 73 лет с двусторонней пневмонией, сатурацией ниже 93% и тяжелым течением болезни.

– на вторую неделю после введения стволовых клеток легкие полностью восстановились у четырех пациентов;

– на 24 неделю – у пациентов была позитивная динамика восстановления легких, лишь у одного были проявления фиброза (рубцов) легких.

Контрольная группа из 15 пациентов, которые не получали терапию:

– один человек умер;

– на восьмую неделю у семи пациентов проявились признаки фиброза легких.

Читайте также: Канада купила вакцину Covishield, показала все необходимые данные. Такую колют и в Украине

Старший научный сотрудник Института Владимир Шаблий говорит, что для полноценных выводов об эффективности терапии необходимо наблюдать за пациентами как минимум год.

Однако данные наблюдений на 24 неделю после введения стволовых клеток позволяют сделать вывод, что метод является безопасным (не наблюдалось нежеланных последствий) и эффективным для более быстрого выздоровления и предотвращения фиброза легких, считает ученый.

СПРАВКА. Во время цитокинового шторма активированные коронавирусом собственные иммунокомпетентные клетки человека выделяют избыточное количество биологически активных веществ, которые вызывают патологическое воспаление тканей легких и других органов, а также повышают проницаемость сосудов, что в итоге способствует фиброзу легких.

Читайте также: "Запрета нет". Степанов объяснил, зачем вакцинировался, хоть уже и переболел COVID-19

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
лекарство ученые стволовые клетки терапия пневмония коронавирус COVID-19 цитокиновый шторм нан институт молекулярной биологии и генетики
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 