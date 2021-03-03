"Запрета нет". Степанов объяснил, зачем вакцинировался, хоть уже и переболел COVID-19
Глава Минздрава Максим Степанов вакцинировался от коронавируса, несмотря на перенесенный COVID-19, чтобы повысить процент желающих делать прививки. Об этом он сказал в эфире программы Хард с Влащенко на канале Украина 24.
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Министр отметил, что, по рекомендациям МОЗ и международным протоколам, человек может не вакцинироваться в течение шести месяцев после болезни, однако "какого-либо запрета нет".
Степанов сказал, что сделал прививку, чтобы показать людям важность иммунизации на фоне "антивакцинальной вакханалии" в стране.
"Тот процент (согласных вакцинироваться украинцев, – ред.), который показывают социологические исследования, нас не устраивает. Затем послушали, что начали говорить после привоза вакцины AstraZeneca в Украину политики в погоне за политическими дивидендами. Но это спекуляции на здоровье людей, поэтому я решил это сделать", – объяснил он.
Степанов также заверил, что в мире пока не было зафиксировано случаев непротокольной реакции иммунной системы у переболевших людей, которые получили вакцину.
- В мире пока нет консенсуса в вопросе о длительности иммунитета от COVID-19 после перенесенной болезни. Например, ученые из Швеции заявляли, что он держится в течение по меньшей мере девяти месяцев после выздоровления. А в Англии заявляли о защите в 83% от повторного инфицирования в течение не менее пяти месяцев.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca/Oxford. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.
- На 2 марта в Украине сделали около 5000 прививок. Среди привитых топ-лиц – Степанов, президент Владимир Зеленский и главсанврач Виктор Ляшко.
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