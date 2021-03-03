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"Запрета нет". Степанов объяснил, зачем вакцинировался, хоть уже и переболел COVID-19

03.03.2021, 06:39
Максим Степанов (скриншот из видео ICTV/YouTube)

Глава Минздрава Максим Степанов вакцинировался от коронавируса, несмотря на перенесенный COVID-19, чтобы повысить процент желающих делать прививки. Об этом он сказал в эфире программы Хард с Влащенко на канале Украина 24.

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Министр отметил, что, по рекомендациям МОЗ и международным протоколам, человек может не вакцинироваться в течение шести месяцев после болезни, однако "какого-либо запрета нет".

Степанов сказал, что сделал прививку, чтобы показать людям важность иммунизации на фоне "антивакцинальной вакханалии" в стране.

"Тот процент (согласных вакцинироваться украинцев, – ред.), который показывают социологические исследования, нас не устраивает. Затем послушали, что начали говорить после привоза вакцины AstraZeneca в Украину политики в погоне за политическими дивидендами. Но это спекуляции на здоровье людей, поэтому я решил это сделать", – объяснил он.

Степанов также заверил, что в мире пока не было зафиксировано случаев непротокольной реакции иммунной системы у переболевших людей, которые получили вакцину.

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Марк Сировой
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