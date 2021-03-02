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Степанов о вакцинации от коронавируса: У нас началась антивакцинальная вакханалия

02.03.2021, 07:23
Степанов о вакцинации от коронавируса: У нас началась антивакцинальная вакханалия - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовской ОГА/Facebook)

Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал процесс общенациональной вакцинации украинцев от коронавируса. По его мнению, сейчас появилось большое количество людей, которые хотели бы сорвать его. Об этом министр заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

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"Если вы посмотрите, последние два месяца началась просто какая-то антивакцинальная вакханалия. У нас,такое ощущение, уже появились COVID-коллаборанты – они готовы делать все, чтобы сорвать вакцинацию, чтоб как можно меньший процент людей вакцинировался", – отметил Степанов.

Он подчеркнул, что сейчас у МОЗ есть цель привить не меньше 60% населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет и что он сам лично вакцинировался, чтобы "максимально стимулировать людей и развеять те фейки, глупости, которые есть в стране относительно качества и эффективности вакцины".

  • 25 февраля министр здравоохранения призвал не бояться побочек от антикоронавирусной вакцины и сравнил ее с прививкой от гриппа.
  • 1 марта Степанова в прямом эфире вакцинировали от коронавируса – видео.

Читайте также: Для популяризации. МОЗ разрешил прививать от COVID-19 известных людей, если остаются дозы

Дарья Мостовая
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