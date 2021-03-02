Степанов о вакцинации от коронавируса: У нас началась антивакцинальная вакханалия
Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал процесс общенациональной вакцинации украинцев от коронавируса. По его мнению, сейчас появилось большое количество людей, которые хотели бы сорвать его. Об этом министр заявил в эфире Свободы слова на ICTV.
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"Если вы посмотрите, последние два месяца началась просто какая-то антивакцинальная вакханалия. У нас,такое ощущение, уже появились COVID-коллаборанты – они готовы делать все, чтобы сорвать вакцинацию, чтоб как можно меньший процент людей вакцинировался", – отметил Степанов.
Он подчеркнул, что сейчас у МОЗ есть цель привить не меньше 60% населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет и что он сам лично вакцинировался, чтобы "максимально стимулировать людей и развеять те фейки, глупости, которые есть в стране относительно качества и эффективности вакцины".
- 25 февраля министр здравоохранения призвал не бояться побочек от антикоронавирусной вакцины и сравнил ее с прививкой от гриппа.
- 1 марта Степанова в прямом эфире вакцинировали от коронавируса – видео.
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