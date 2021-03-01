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Для популяризации. МОЗ разрешил прививать от COVID-19 известных людей, если остаются дозы

01.03.2021, 21:59
Для популяризации. МОЗ разрешил прививать от COVID-19 известных людей, если остаются дозы - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Сегодня, 1 марта, в Украине разрешили вакцинировать против COVID-19 общественных деятелей в случаях, когда существуют остатки доз вакцин – для популяризации прививок. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Центр общественного здоровья.

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Как отмечается, в дорожную карту по вакцинации против COVID-19 внесены изменения, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

В ЦОЗ объяснили, что вакцину Covishield/AstraZeneca поставляют в Украину во флаконах, каждый из которых содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение шести часов, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Пповторное замораживание уже открытого флакона или использования его после шести часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Согласно приказу, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины из уже открытых флаконов, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и т.д. рекомендуется вакцинировать в случаях, когда:

- люди, предварительно согласившиеся на вакцинацию, отказались от нее;

- у пришедших на прививку обнаружены противопоказания;

- количество людей, прививающихся в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования всех открытых флаконов с вакциной.

В ЦОЗ напомнили, что вакцинация от COVID-19 будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников "ковидных" больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, а также жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.

Читайте также: Степанова в прямом эфире вакцинировали против коронавируса – видео

Наталия Медведева
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