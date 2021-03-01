Для популяризации. МОЗ разрешил прививать от COVID-19 известных людей, если остаются дозы
Сегодня, 1 марта, в Украине разрешили вакцинировать против COVID-19 общественных деятелей в случаях, когда существуют остатки доз вакцин – для популяризации прививок. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Центр общественного здоровья.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, в дорожную карту по вакцинации против COVID-19 внесены изменения, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.
В ЦОЗ объяснили, что вакцину Covishield/AstraZeneca поставляют в Украину во флаконах, каждый из которых содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение шести часов, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Пповторное замораживание уже открытого флакона или использования его после шести часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.
Согласно приказу, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины из уже открытых флаконов, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и т.д. рекомендуется вакцинировать в случаях, когда:
- люди, предварительно согласившиеся на вакцинацию, отказались от нее;
- у пришедших на прививку обнаружены противопоказания;
- количество людей, прививающихся в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования всех открытых флаконов с вакциной.
В ЦОЗ напомнили, что вакцинация от COVID-19 будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников "ковидных" больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, а также жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом CovieShield, который разработан AstraZeneca/Oxford. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все желающие в течение 2021 года смогут получить вакцину против коронавируса.
- 1 марта в Минздраве сообщили, что в Украине вакцинировали уже больше 3000 человек. Эта цифра будет расти, заверили в МОЗ.
Читайте также: Степанова в прямом эфире вакцинировали против коронавируса – видео
Комментарии