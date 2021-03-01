В Украине вакцинированы уже свыше 3000 человек – в МОЗ обещают, что количество возрастет
В Украине вакцинировано свыше 3000 человек. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.
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По его словам, в ближайшее время следует ожидать, что количество вакцинированных значительно возрастет, так как процесс вакцинации происходит каскадным способом.
Помимо этого, Кучер отметил, что программа вакцинации сопровождается большим количеством фейков, манипуляций, недостоверной информации по эффективности и качеству вакцины.
"У нас каждый второй стал экспертом по вакцинации, по разработке вакцин. К сожалению, в таких важных вопросах стоит ориентироваться на мнение специалистов – получать информацию из надежных источников. В первую очередь таким надежным источником является Министерство здравоохранения", – сказал он.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все желающие в течение 2021 года смогут получить вакцину против коронавируса.
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