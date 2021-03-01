Министр здравоохранения Максим Степанов в прямом эфире вакцинировался против коронавируса. Трансляцию показывает пресс-служба Минздрава в Facebook.
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