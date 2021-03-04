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Коронавирус. В Украине впервые в 2021 году выявили более 10 000 заболевших за сутки

04.03.2021, 08:23
Коронавирус. В Украине впервые в 2021 году выявили более 10 000 заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 3 марта, в Украине выявили 10 057 новых заболевших коронавирусом (днем ранее –  7235), Киев на втором месте по заболеваемости в стране (868 случаев COVID-19 за сутки), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. По данным СНБО, в последний раз более высокую заболеваемость фиксировали 25 декабря 2020-го (11 035).

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Среди областей с наивысшей суточной заболеваемостью – Житомирская (888), Винницкая (827), Ивано-Франковская (776), Закарпатская (679) и Черновицкая (626).

За сутки умерли 194 больных с коронавирусом (185), выздоровели – 4837 (5118), были госпитализированы – 3271 (3486).

Было сделано 83 086 тестов на коронавирус (85 043). Методом ПЦР – 38 068 (34 945), ИФА – 16 265 (17 688), экспресс-тестами на антиген – 28 753 (32 410).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 374 762 заболевших COVID-19: 26 591 человек умер, 1 186 873 пациента выздоровели.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 868 инфицированных за сутки (днем ранее – 655);
Винницкая область – 827 (577);
Волынская – 652 (211);
Днепропетровская – 384 (238);
Донецкая – 280 (232);
Житомирская – 888 (296);
Закарпатская – 679 (479);
Запорожская – 180 (219);
Ивано-Франковская – 776 (640);
Киевская – 423 (427);
Кировоградская – 93 (85);
Луганская – 53 (47);
Львовская – 590 (403);
Николаевская – 197 (197);
Одесская – 483 (309);
Полтавская – 253 (148);
Ровенская – 202 (217);
Сумская – 297 (132);
Тернопольская – 457 (343);
Харьковская – 442 (394);
Херсонская – 36 (40);
Хмельницкая – 357 (295);
Черкасская – 241 (130);
Черновицкая – 626 (495);
Черниговская – 167 (59).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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